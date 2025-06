Soulé instancabile allenamenti e punizioni a Mar del Plata | creta nelle mani di Gasperini

Gasperini alla Roma: un colpo che potrebbe riscrivere il futuro giallorosso. La tifoseria, seppur scettica, inizia a vedere il potenziale di un tecnico capace di trasformare i giocatori, come dimostrato con Soulé a Mar del Plata. L'allenamento intensivo e le conseguenti punizioni non sono solo metodo, ma anche segno di un cambio di mentalità. Una nuova era è alle porte: saranno i tifosi pronti ad abbracciare questa sfida?

Che la simpatia di Roma verso Gasperini fosse ai minimi storici era cosa risaputa, ma ora che si appresta a diventare il nuovo allenatore dei giallorossi la tifoseria sta piano piano mettendo da parte il giudizio sulla persona per concentrarsi sul fatto che, nella capitale, è in arrivo un tecnico di primo livello. Inizierà subito il lavoro sul mercato insieme a Ranieri e Ghisolfi, a partire dall'analisi di una rosa che perderà sicuramente qualche elemento. Chi invece, come detto dallo stesso Sir Claudio, costituisce il futuro di questo club è Matias Soulé, cresciuto durante la stagione dopo un inizio difficile con Juric e pronto per l'anno della consacrazione.