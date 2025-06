Sottraggono 50mila euro ad una donna si fingono operatori di banca

La truffa ai danni di una donna per quasi 50mila euro mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante: l'aumento delle frodi online e telefoniche. Farsi passare per operatori di banca è solo uno dei tanti inganni che circolano nel nostro Paese. Questo episodio ci ricorda l'importanza di essere sempre vigili e informati. Non cadere nella trappola è la prima regola per proteggere i propri risparmi!

Truffa da quasi 50mila euro, due persone rischiano di finire a processo. A chiedere il rinvio a giudizio è la Procura di Salerno, al termine di un'inchiesta nata dalla denuncia di una donna residente nel nord Italia. Le accuse I due - il primo di Eboli e il secondo di Torre del Greco - sono.

