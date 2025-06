Sottoclasse più potente di baldur’s gate 3 | riflessioni sul patch 8 dopo un mese

Dopo un mese dal lancio della patch 8 di Baldur’s Gate 3, i giocatori si interrogano: quale sottoclasse è realmente la più potente? Con dodici nuove opzioni, l'equilibrio tra strategia e creatività si fa più intrigante. In un’era in cui il gaming ruota attorno all'ottimizzazione delle build, scoprire i segreti delle nuove sottoclassi potrebbe rivelarsi decisivo per dominare nei combattimenti. Sei pronto a scegliere il tuo campione?

Da oltre un mese, la versione 8 di Baldur’s Gate 3 è disponibile al pubblico, portando con sé numerose novità e miglioramenti. Tra le aggiunte più significative si annoverano dodici nuove sottoclassi, integrate in molte build utili per i giocatori. In questo contesto, l’attenzione si concentra su una delle nuove opzioni disponibili: il sottotipo del paladino chiamato Oath of the Crown. Questa variante ha suscitato interesse anche tra i veterani del gioco, grazie alle sue caratteristiche uniche e alle possibilità strategiche offerte. la sottoclasse oath of the crown: un mix di aspetti dei classi paladino e cleric. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it