Sostituire me a Barcellona sarà difficile

Robert Lewandowski, stella del Barcellona, lancia un campanello d'allerta: sostituirlo sarà un'impresa ardua. Con un contratto che scade nel 2025, il suo futuro è incerto e i blaugrana potrebbero trovarsi a fronteggiare una crisi d’identità. In un calcio sempre più competitivo, la ricerca di talenti che brillino come lui è un tema caldo. Chi avrà il coraggio di raccogliere un'eredità tanto pesante? La sfida è lanciata!

2025-06-02 11:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Robert Lewandowski crede che il Barcellona farà fatica a sostituirlo quando lascia la Catalogna. La Polonia International è rimasta un anno sul suo contratto Barca e deve ancora decidere cosa farà tra 12 mesi. Se opta per andare avanti, pensa che trovare un successore naturale potrebbe essere problematico. Lewandowski, 36 anni, è stato alla Barca per tre stagioni, segnando 101 gol in 147 partite in quel periodo, di cui 42 nella campagna recentemente completata. Ha detto a Mundo Deportivo: “Finora non ho visto molti giocatori che giocano più di due o tre anni a piena capacità e hanno segnato più di 40 gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com