Sostenere ciò che ci sostiene è il tema della Giornata Mondiale degli Oceani

L'8 giugno celebriamo la Giornata Mondiale degli Oceani, un'occasione imperdibile per riflettere su come le nostre vite siano intrecciate con la salute dei mari. Il tema “Wonder: Sustaining What Sustains Us” ci invita a meravigliarci della bellezza oceanica e a impegnarci per proteggerla. In un periodo in cui i cambiamenti climatici minacciano l'equilibrio del nostro pianeta, ogni piccolo gesto conta. Scopri come anche tu puoi fare la differenza!