Sostegno squilibri territoriali e formazione | la sfida della stabilità

L'Italia si trova di fronte a un paradosso educativo: al Nord mancano docenti specializzati, mentre al Sud gli insegnanti formati non trovano lavoro. Questo squilibrio non è solo un problema locale, ma riflette una cattiva programmazione che mina la stabilità del nostro sistema scolastico. Investire in una formazione mirata, radicata nei territori, è fondamentale per garantire il futuro dei nostri studenti e ridurre le disuguaglianze. La sfida è ora!

L’Italia vive un paradosso nel sostegno scolastico: al Nord mancano docenti specializzati, mentre al Sud molti insegnanti TFA restano senza incarico. Una cattiva programmazione dei corsi di specializzazione ha generato squilibri e transumanza annuale. Serve una formazione mirata, radicata nei territori, per garantire continuità e qualità agli studenti. Docenti di sostegno: carenza al Nord, saturazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Cosa riportano altre fonti

Corsi INDIRE e specializzazione sul sostegno

Alessio Golia (CDS): "Un tavolo congiunto per migliorare la formazione sul sostegno"

