Sostegno 2025 26 | conferma supplenza compatibile con il ruolo

Il mondo dell'istruzione è in continua evoluzione e le recenti novità sul sostegno per l'a.s. 2025/26 rappresentano un passo avanti significativo. La conferma della supplenza compatibile con il ruolo offre ai docenti un'opportunità unica: continuare a lavorare nel proprio ambito senza rinunciare alla possibilità di un'immissione in ruolo. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare le carriere di tanti educatori, garantendo stabilità e crescita professionale. Scopri tutte le implicazioni!

La conferma per l’a.s. 202526 sul medesimo posto di sostegno non preclude la partecipazione alle immissioni in ruolo. Il docente che dichiara disponibilità alla continuità potrà comunque accettare una nomina a tempo indeterminato, senza incorrere in sanzioni o penalizzazioni. Ecco i chiarimenti operativi previsti dalla normativa vigente Conferma e ruolo: due fasi compatibili Per l’a.s. . Sostegno 202526: conferma supplenza compatibile con il ruolo . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

