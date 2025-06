Sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari | spedito in carcere

In un’epoca in cui la criminalità organizzata sembra trovare sempre nuovi modi per eludere la giustizia, il caso di Marcello Bentenuto Paolella è emblematico. Sorpreso a spacciare mentre era ai domiciliari, ha dimostrato che le misure restrittive non sempre funzionano. La revoca degli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ci ricorda l'importanza di una vigilanza costante e dell'inevitabilità delle conseguenze legali. Un tema caldo, in un

Revoca degli arresti domiciliari per Marcello Bentenuto Paolella, 47enne di Falciano del Messico. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli che ha disposto nuovamente il carcere nei suoi confronti. Paolella, condannato in via definitiva, doveva espiare 6 mesi di reclusione.

