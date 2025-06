Sorpresa Osimhen accordo raggiunto | bye Juve

Clamoroso colpo di scena nel calciomercato: Victor Osimhen ha trovato un accordo con un altro club, lasciando la Juventus a bocca asciutta! In un'epoca in cui i trasferimenti milionari segnano il destino delle squadre, questo potrebbe essere un fattore decisivo per le ambizioni di scudetto. Riuscirà la nuova squadra a sfruttare al meglio il talento del bomber nigeriano? Non perdere gli aggiornamenti su questa intrigante vicenda!

Clamoroso aggiornamento di mercato che riguarda Victor Osimhen: trovato l’accordo con la sua prossima squadra, Juventus beffata Il futuro di Victor Osimhen sembrava ancora tutto da decifrare, ma la svolta è finalmente arrivata. L’attaccante, fino a qualche giorno fa, non era ancora riuscito a trovare un accordo con un nuovo club per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, ma la situazione sembra essere cambiata drasticamente nelle ultime ore. Il nigeriano è seguitissimo sia in Premier League, che in Italia e anche in Arabia Saudita, e il nuovo club che lo accoglierà fa parte di uno di questi tre campionati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sorpresa Osimhen, accordo raggiunto: bye Juve

Leggi anche Osimhen-Juve, ultim’ora a sorpresa da Fabrizio Romano: cambia tutto - Victor Osimhen torna a Napoli e la Juventus è in agguato! Le parole di Fabrizio Romano aprono a scenari inaspettati nel calciomercato.

Svolta Osimhen-Juventus: c’è l’accordo con il Napoli

Secondo calciomercato.it: Accordo già raggiunto con il Napoli: l'indiscrezione sul futuro di Osimhen scuote il mercato. Tutti gli aggiornamenti sul bomber nigeriano.

Dalla Turchia: "Osimhen: accordo raggiunto tra Napoli e Galatasaray, i dettagli"

Come scrive msn.com: Victor Osimhen ha realizzato una doppietta ... Secondo quanto riferisce la testata giornalistica turca, l'accordo tra le due società sarebbe stato raggiunto per il pagamento dell'importo in ...

TUTTOSPORT - Osimhen-United, accordo raggiunto. Gli inglesi vogliono dare un giocatore al Napoli

Scrive msn.com: Ci sono conferme su quella che potrebbe essere la nuova destinazione definitiva di Victor Osimhen dopo il prestito ... "Al punto da aver già trovato un accordo di massima con il suo entourage ...