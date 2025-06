Soragna collaudato il nuovo ponte sullo Stirone

Soragna segna un passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture! Il nuovo ponte Bailey sul torrente Stirone, collaudato con successo, rappresenta una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la viabilità sulla SP12. In un’epoca in cui la sicurezza stradale è più cruciale che mai, questo intervento non solo migliora il traffico locale, ma anticipa l’arrivo di un ponte definitivo, simbolo di progresso e innovazione. Rimanete sintonizzati per seguire gli sviluppi!

Il ponte provvisorio in ferro, il cosiddetto ponte Bailey, sul torrente Stirone a Castellina di Soragna è stato collaudato. Il ponte – che garantirà la viabilità sulla Sp12 durante le fasi di realizzazione del nuovo ponte - è stato “messo alla prova” con ben quattro camion, ciascuno con un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Soragna, collaudato il nuovo ponte sullo Stirone

