Soprannumerari e utilizzazioni | si può scegliere una scuola diversa?

La nuova normativa per i docenti soprannumerari apre a interessanti opportunità! Per l'a.s. 2025/26, è possibile richiedere l'utilizzazione in una scuola diversa da quella di ex titolarità. Questo cambiamento risponde a un trend crescente di flessibilità nel mondo dell'istruzione, dove il benessere dei docenti e degli studenti è al centro. Scopri come questa scelta possa influenzare la tua carriera e il tuo ambiente di lavoro!