Sopralluogo a Mappatella Beach finisce in aggressione | il deputato Borrelli insultato e minacciato di morte

Un sopralluogo a Mappatella Beach, simbolo di bellezza e degrado urbano, si è trasformato in un'aggressione choc per il deputato Francesco Emilio Borrelli. Insulti e minacce di morte hanno messo in evidenza la tensione crescente che avvolge il dibattito sulla riqualificazione dei luoghi pubblici. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sul clima di sicurezza e tolleranza nella nostra società. Riflessioni urgenti per un cambiamento necessario!

Un sopralluogo istituzionale si è trasformato in un violento episodio di intimidazione. Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito verbalmente e minacciato di morte mentre si trovava a Mappatella Beach, a Napoli, insieme a Gianluigi Grittano del movimento civico "Una Nuova Napoli".

