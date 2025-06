Sono morta per 11 minuti Ho visto il Paradiso e conosciuto mio figlio mai nato poi Dio mi ha mostrato l’Inferno per avvertire gli altri | Charlotte racconta sua esperienza di pre-morte

Un racconto straordinario che sfida i confini della vita: Charlotte Holmes è tornata da un viaggio oltre la morte, rivelando visioni di Paradiso e Inferno. Ogni anno, sempre più persone condividono esperienze simili, alimentando il dibattito sull'esistenza dell'aldilà. La sua testimonianza non è solo un racconto personale, ma un invito a riflettere sulla nostra esistenza e sulle scelte che facciamo. Cosa accade davvero dopo? Scopriamolo insieme.

Undici minuti. Un tempo sospeso tra la vita e la morte, durante il quale Charlotte Holmes, una donna del Kansas, negli Usa, afferma di aver varcato la soglia dell’aldilà, visitando prima il Paradiso e poi assistendo a una fugace, terrificante visione dell’Inferno. La sua storia, raccontata al canale Youtube “The 700 Club “, è una testimonianza intensa di un’ esperienza di pre-morte (NDE) che ha cambiato per sempre la sua percezione della vita e della fede. Tutto accadde nel settembre 2019. Charlotte, all’epoca 68enne, si trovava dal suo cardiologo per un controllo di routine quando, improvvisamente, la sua pressione sanguigna schizzò a valori allarmanti: 234 su 134. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono morta per 11 minuti. Ho visto il Paradiso e conosciuto mio figlio mai nato, poi Dio mi ha mostrato l’Inferno per avvertire gli altri”: Charlotte racconta sua esperienza di pre-morte

