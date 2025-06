Sono già 800 gli iscritti all' edizione 2025 di Arena per tutti e per la prima volta arriva il percorso multisensoriale dedicato al canto

L'Arena per tutti sta già riscuotendo un successo straordinario: 800 iscritti per il 2025! Quest'anno, una novità emozionante: un percorso multisensoriale dedicato al canto. Questo progetto non è solo un evento culturale, ma un passo fondamentale verso l’inclusione nel mondo dell’opera. Un esempio di come l’arte possa abbattere barriere e avvicinare ogni persona alla bellezza della musica. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

Sono già 800 gli iscritti all'edizione 2025 di "Arena per tutti", il più grande progetto europeo dedicato all'accessibilità all'opera, promosso da Fondazione Arena in collaborazione con Müller. A oltre un mese dal debutto della nuova stagione, la terza edizione (coordinata dalla professoressa.

