Sonia Peronaci, icona della cucina italiana, lancia una ricetta social che ha già conquistato il cuore di molti: il brodetto. Condivisibile, replicabile e riconoscibile, questo piatto non è solo un semplice pasto, ma diventa un'esperienza da vivere in famiglia. In un'epoca in cui la cucina si fa sempre più social, il suo nuovo progetto segna un trend innovativo, dove il cibo unisce e racconta storie. Non perdere l'occasione di scoprirlo!

Fano, 2 giugno 2025- Un volto e una voce che da vent’anni entrano nelle cucine italiane, Sonia Peronaci, cuoca e conduttrice televisiva, per dieci anni è stata punto di riferimento per milioni di utenti con il portale Giallozafferano.it che poi ha lasciato per altre sperimentazioni. E’ nato così il suo un nuovo progetto soniaperonaci.it e SoniaFactory, location nel cuore di Milano, dove la food blogger crea le sue ricette ma dove si organizzano eventi, showcooking, feste e cene eleganti. Conosceva il brodetto alla fanese? Ne ha mai sperimentato una sua versione? “Si, si, l’ho mangiato e l’ho anche replicato diverse volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sonia Peronaci: "Il brodetto ricetta social: condivisibile, replicabile, riconoscibile"

