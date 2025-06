Sondaggio Swg Elly Schlein è l’unica che può festeggiare Frenata di Meloni e Conte | Salvini in calo – I dati

Elly Schlein segna un punto a favore nel panorama politico italiano! Con un incremento dello 0,3% del Pd, ora al 23,1%, la leader dem si mostra come l'unica a festeggiare in un contesto di frenata per Meloni e Conte. Questo trend positivo arriva dopo le Comunali, rivelando una possibile rinascita per il Partito Democratico. Sarà interessante vedere se questa ripresa si consoliderà, mentre gli elettori cercano nuove alternative nel dibattito politico.

È il Pd il partito a crescere più di tutti nell’ultima settimana. Secondo il sondaggio Swg per il TgLa7, il partito di Elly Schlein ha guadagnato lo 0,3%, portandosi ora al 23,1%. Variazione che riporta un trend positivo per i dem, dopo il primo turno delle Comunali, ma ancora insufficiente per colmare il distacco con Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni rimasto invariato al 30,5%. Così come il M5s, che rimane al 12,4%. In lieve flessione la Lega con una perdita dello 0,2%, che ora si attesta all’8,2%. Di fatto stabile Forza Italia all’8,1%. E Verdi e Sinistra al 6,4%. June 2, 2025 In trend positivo Azione al 3,3%. 🔗 Leggi su Open.online

Cosa riportano altre fonti

Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sorpresa, col modello Genova il centrosinistra vincerebbe le elezioni (ma serve il campo extra-large) - Il sondaggio; Sondaggi politici, crescono solo il Pd (di mezzo punto) e Avs. Cala FdI; Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni amministrative a Genova e Ravenna, l’ultima indagine. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sorpresa, col modello Genova il centrosinistra vincerebbe le elezioni (ma serve il campo extra-large) – Il sondaggio

Segnala msn.com: Dai dati Swg La7 emerge lo scenario che può preoccupare Meloni: centrosinistra al 49,2%, centrodestra al 48,1%. Fantapolitica? L'articolo Sorpresa, col modello Genova il centrosinistra vincerebbe le e ...

Sondaggi 2025, FdI fa il pieno, Forza Italia arretra, Lega prende le distanze, Pd cresce, fermo M5S

msn.com scrive: Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono gli unici a guadagnare consensi. Male Forza Italia e Verdi-Sinistra. Movimento 5 Stelle e Lega restano immobili. Meloni e Schlein crescono: è sfida a dista ...

Sondaggi politici: Il Pd targato Schlein avanza, Meloni in calo: Tajani sorpassa Salvini e bene Avs

Riporta globalist.it: Il Partito Democratico si riafferma come forza trainante dell’opposizione, registrando un balzo al 23,7% (+2,2%) nelle intenzioni di voto, secondo il rapporto Human Index di Vis Factor ed Emg Differen ...