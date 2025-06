Sondaggio Mentana chi vola e chi sprofonda prima dei referedum | ecco le cifre

A sei giorni dai referendum cruciali su lavoro e cittadinanza, il clima politico si infiamma. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma al primo posto con il 30,5%, mentre i partiti della sinistra sono in forte tensione. Questo sondaggio mette in luce non solo le dinamiche interne, ma anche il crescente divario tra le aspettative e la realtà . Chi riuscirà a capitalizzare questo momento? Le prossime settimane saranno decisive!

A distanza di sei giorni dai referendum su lavoro e cittadinanza cari alla sinistra, si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7, come illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione del telegiornale delle 20. La forza politica della premier resta stabile al 30,5%. Al secondo posto, con oltre 7 punti di differenza, c'è il Partito democratico di Elly Schlein che, pur guadagnando uno 0,3 in una settimana, resta comunque al di sotto del 25%. Ora è al 23,1. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 12,4. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, chi vola e chi sprofonda prima dei referedum: ecco le cifre

Leggi anche Sondaggio Mentana: FdI veleggia col vento in poppa. Il Pd di Schlein ancora giù: e aumenta il divario dal primo partito - Un recente sondaggio di Mentana mette in luce un predominio evidente di Fratelli d'Italia, che naviga a gonfie vele, mentre il PD di Elly Schlein segna un ulteriore calo.

Ne parlano su altre fonti

Sondaggio La7, il Pd di Schlein è impantanato. Renzi sprofonda, vola Fratelli d'Italia

Scrive iltempo.it: Nuovo sondaggio di Swg nel Tg di La7 di lunedì 2 ottobre. Nel telegiornale diretto da Enrico Mentana sono proposti gli orientamenti di voto e le variazioni rispetto alla settimana precedente ...

Sondaggio Mentana, il dato che fa impazzire la sinistra: dove vola FdI

Segnala iltempo.it: Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni che tocca il 30,5 per cento. Nella nuova rilevazione settimanale realizzata da SWG per il TG La7, condotto ...

Sondaggi politici, vola il M5s: male Renzi e Salvini, cala anche Meloni

Lo riporta money.it: L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in crescita 5 Stelle e Avs, ok il Pd mentre sarebbe in calo tutto il centrodestra - da Meloni a Salvini - oltre a Calenda e Renzi, con Iv sotto il 3%.