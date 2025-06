Sondaggi politici Fratelli d’Italia stabile e Pd sale

Il panorama politico italiano si fa sempre più interessante: secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d'Italia si mantiene saldamente al primo posto con il 30,5%, mentre il PD segna una crescita significativa. Questo scenario riflette un'Italia in continua evoluzione, dove le dinamiche elettorali potrebbero riservare sorprese. Un punto da considerare? La stabilità di Giorgia Meloni in un contesto di cambiamenti. Cosa ne pensano gli italiani?

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd cresce. E' il quadro del sondaggio politico Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi, 2 giugno 2025. Fratelli d'Italia è sempre ampiamente il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni è stabile al 30,5%, con un ampio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fratelli d'Italia continua la sua ascesa nei sondaggi politici, guadagnando lo 0,3% e raggiungendo il 30,4%, secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7.

