Sommer sconfitto in finale di Champions | PSG trionfa 5-0 contro l' Inter

Il PSG trionfa con un netto 5-0 sull'Inter, lasciando Yann Sommer con l'amaro in bocca e una lezione di umiltà per il calcio italiano. In un'epoca in cui il dominio dei club europei è sempre più evidente, la finale di Champions testimonia un divario che fa riflettere. Sommer, simbolo di resilienza, ricorda che ogni sconfitta è un'opportunità di crescita. Chi sarà in grado di rialzarsi e riscrivere la storia?

dall'inviato Inchinarsi cinque volte nella propria porta a raccogliere il pallone, fra stupore, amarezza e un senso di impotenza. Yann Sommer sognava una finale diversa in uno stadio che lui conosce molto bene, e invece ha incassato cinque reti senza poter fare molto per evitarle. "Sono deluso, ma anche orgoglioso di questa squadra che ha fatto una grande Champions League. È chiaro che perdere 5-0 in finale è troppo, però ripenso a tutto il percorso affrontato e questo non dobbiamo dimenticarlo". La sfida a distanza con Gigio Donnarumma, che potrebbe essere il suo erede in un futuro neppure troppo lontano, ha avuto esito ben differente, ma il numero uno dell'Inter riconosce il valore degli avversari: "Il PSG ha meritato di vincere la partita.

