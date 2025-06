Solo leveling non è l’anime più visto di quest’anno secondo un report

Nel 2023, “Solo Leveling” non è riuscito a conquistare il titolo di anime più visto, svelando un mondo in continua evoluzione dell’animazione. Mentre alcuni titoli decollano rapidamente, altri si attestano su binari più lenti, rivelando una pluralità di gusti e preferenze nel pubblico. Questo trend mette in luce quanto possa essere fragile la fama, alimentando curiosità su quali saranno i prossimi fenomeni da seguire!

Nel panorama dell'animazione digitale, alcuni titoli riescono a catturare l'attenzione del pubblico e della critica, mentre altri si affermano più lentamente o restano confinati a nicchie di appassionati. La popolarità di un'opera può essere influenzata da molteplici fattori, tra cui la piattaforma di distribuzione, il pubblico di riferimento e le strategie di marketing adottate. In questa analisi vengono confrontati due anime molto discussi nel 2024: Solo Leveling e Dandadan, evidenziando come i dati di ascolto ufficiali possano smentire le percezioni create dal hype sui social media. la differenza tra successo di critica e ascolti reali.

