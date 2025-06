Solenni Rogazioni della Madonna del Piratello vescovo Mosciatti | Basta distruzione e morte Pace per Gaza e Ucraina

Imola si unisce in un abbraccio di speranza durante le Solenni Rogazioni della Madonna del Piratello. Il vescovo Mosciatti invita tutti a guardare oltre la distruzione e la morte, auspicando pace per Gaza e Ucraina. In un momento in cui il mondo ha bisogno di unitĂ e rinascita, queste parole risuonano come un faro di luce. La comunitĂ si stringe attorno alla fede, pronta a costruire un futuro migliore.

Imola, 2 giugno 2025 – La Madonna del Piratello tra gli imolesi per la benedizione della cittĂ e della diocesi, in occasione delle Solenni Rogazioni. “Guardare al futuro con speranza”, sono le parole pronunciate dal vescovo Giovanni Mosciatti, in piazza Matteotti, che richiamano il tema centrale del Giubileo. Dopo la messa solenne presieduta da Mosciatti, l’immagine della Madonna è stata portata nel cuore della città “per chiedere al Signore di benedire, per intercessione di Maria, tutta la nostra comunità ”. Tra i temi subito sottolineati dal vescovo quello della pace: “L’umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalitĂ della violenza, soprattutto in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Solenni Rogazioni della Madonna del Piratello, vescovo Mosciatti: “Basta distruzione e morte. Pace per Gaza e Ucraina”

Ne parlano su altre fonti

Imola accoglie la Madonna del Piratello, «di speranza fontana vivace». Il programma delle rogazioni; Solenni Rogazioni della Madonna del Piratello, vescovo Mosciatti: “Basta distruzione e morte. Pace per Gaza e Ucraina”; La Madonna del Piratello, folla di fedeli in preghiera: “La speranza è forza”; La Madonna del Piratello, folla di fedeli in preghiera: “La speranza è forza”. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Madonna del Piratello, folla di fedeli in preghiera: “La speranza è forza”

Si legge su msn.com: Imola: l’icona della Vegine ha fatto tappa anche all’ospedale, preghiere con i malati. L’abbraccio del vescovo Mosciatti in cattedrale, oggi altre cerimonie ...

La Madonna del Piratello a Imola, ecco le celebrazioni

Come scrive acistampa.com: Sono queste le parole del vescovo della Diocesi di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti, che apre con un messaggio le Solenni Rogazioni della Madonna del Piratello 2024. La Madonna farà davvero per un ...

Imola accoglie la Madonna del Piratello, «Lei è speranza, ci sorregge e ci guida»

Lo riporta ilnuovodiario.com: L'immagine della Beata Vergine del Piratello ha fatto il suo ingresso in città per le rogazioni, accompagnata da tantissimi fedeli. «Imploriamo dalla sua intercessione il dono della pace» ...