Sol Co rinnova e amplia il Consiglio di Amministrazione

Sol.Co. si rinnova! L'assemblea dei soci ha approvato l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione, con la riconferma di volti noti e l'ingresso di nuovi talenti. Sotto la guida di Luciana Cremonese, la cooperativa punta a rafforzare il proprio impegno sociale in un contesto dove la sostenibilità e la responsabilità stanno diventando sempre più centrali. È il momento perfetto per guardare al futuro: cosa bolle in pentola?

L’assemblea dei soci della cooperativa sociale Sol.Co. ha approvato oggi il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, confermando i cinque membri uscenti e introducendo tre nuovi consiglieri. Il CdA neo eletto vede la riconferma di Luciana Cremonese alla presidenza, di Anna Massaro come. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Sol.Co. rinnova e amplia il Consiglio di Amministrazione

