Softball | sweep a maggioranza nel lunedì della Serie A1

Nel cuore del campionato di Serie A1 di softball, il lunedì della Festa della Repubblica ha regalato emozioni straordinarie: quattro sweep e un pareggio hanno acceso la competizione! La netta vittoria di Bollate su Castellana è solo il preludio di una stagione che si preannuncia infuocata. Con squadre pronte a dare il massimo, il softball italiano sta vivendo un momento di grande crescita e visibilità. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

In archivio anche la seconda di ritorno del campionato di Serie A1 per quanto riguarda il softball italiano. Un lunedì particolare, quello della Festa della Repubblica, che vede tutte le formazioni in scena nel massimo campionato. Andiamo a vedere questo giorno da quattro sweep e un pareggio. Nettissimo il doppio successo di Bollate su Castellana. L’MKF dilaga a Castelfranco Veneto contro le Thunders: 1-14 con manifesta al quarto inning in gara-1, 1-16 con conclusione anticipata al terzo (e big inning nel secondo da 11 punti) in gara-2, dove si verifica anche un grande slam di Elisa Cecchetti. Poca storia tra Saronno e Parma: l’Inox Team non si fa problemi per vincere gara-1 8-1 sulla Pubbliservice, con manifesta al quinto inning, e replica in gara-2 con il 7-0 e la chiusura alla sesta ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it