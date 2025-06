Sofia Goggia ad Abano | Amo le terme sempre bello tornare

Sofia Goggia, icona dello sport italiano, celebra il suo amore per Abano Terme, un angolo di benessere e tranquillità. In un mondo che corre sempre più veloce, trovare rifugio nelle terme diventa una necessità per ricaricare corpo e mente. I benefici delle acque termali non solo per gli atleti, ma per tutti noi, ci ricordano l'importanza del relax. Quale momento migliore per concedersi una pausa rigenerante?

«Per me è un piacere tornare ad Abano Terme. Quando riesco vengo qui con grande piacere, perchè è il luogo ideale per rigenerare il corpo e lo spirito. La vita da atleta è bellissima, ma a volte anche un po’ stressante e faticosa. La città di Abano, le attività nel territorio, le terme e i Colli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sofia Goggia ad Abano: «Amo le terme, sempre bello tornare»

Leggi anche Sofia Goggia, via i vestiti: la regina delle nevi incanta il web - Sofia Goggia sorprende il web con un post audace che la ritrae in un elegante scatto sexy, catturando l'attenzione di fan e follower.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sofia Goggia ambasciatrice di Abano: «Le Terme per noi atleti sono strategiche per il recupero. Presto tornerò sulle piste»

Si legge su ilgazzettino.it: «Ho trovato questo accordo particolare ma bello - ha detto Sofia Goggia - conoscevo già Abano Terme e le sue cure ... Gli italiani amano vedere gli sportivi vincere. Chiaramente più esposizione ...

Zen, mindfulness e calcio: il ritorno di Sofia Goggia ad Abano

Scrive padovaoggi.it: La sciatrice, campionessa olimpica, torna ad Abano il 2 e 3 giugno: tra festival del benessere, calcio giovanile e promozione turistica, la sportiva sarà protagonista di eventi e contenuti esclusivi ...

Sofia Goggia, relax in piscina alle Terme per la campionessa dopo giorni di intenso allenamento

Si legge su ilgazzettino.it: ABANO (PADOVA) - Una cartolina da bordo piscina, come promessa di una ripresa delle attività agonistiche in grande stile. Dopo giorni di intenso lavoro di allenamento, Sofia Goggia, la sciatrice ...