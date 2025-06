Sociale in Campania tensione tra Asl e Comuni per i fondi ad anziani e disabili

In Campania è in atto una tensione allarmante tra ASL e comuni riguardo ai fondi per anziani e disabili. Un paradosso che rischia di portare al dissesto finanziario: risorse ingenti per l'assistenza domiciliare stanno per arrivare, ma solo le ASL ne beneficeranno. Questo scenario mette in luce le difficoltà di un sistema sociale in crisi, dove la redistribuzione equa dei fondi diventa cruciale per il benessere collettivo. Cosa accadrà ora?

“I Comuni campani rischiano il dissesto per un vero e proprio paradosso: stanno per arrivare enormi risorse per l’ assistenza domiciliare ad anziani e disabili, ma questo fiume di denaro è destinato solo alle Asl.”. Lo afferma il presidente di Adips Campania, l’associazione dei dirigenti pubblici delle politiche sociali, Carmine De Blasio. La Regione ha previsto di ripartire un finanziamento di quasi mezzo miliardo di euro, una somma enorme, tra le Asl campane, al fine di aumentare l’assistenza. Il servizio, però, prevede che i Comuni ed i cittadini compartecipino alla spesa socio-sanitaria: è evidente che aumentando le attività, aumenteranno pure i costi a carico dei Comuni, che già fanno quadrare i conti con estrema fatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

