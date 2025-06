Socialdemocratici a Palermo dedicano la Festa della Repubblica a Nenni e Saragat

A Palermo, i Socialdemocratici rendono omaggio a Nenni e Saragat nella Festa della Repubblica, riscoprendo le radici di un'ideologia che si fa sempre più attuale. In un momento in cui la partecipazione civica è fondamentale, il segretario Antonio Matasso ha evidenziato l'importanza del referendum, un’occasione per far sentire la voce dei cittadini. Questo gesto non è solo un tributo, ma un richiamo all’unità e alla democrazia. La storia continua!

Una delegazione dei Socialdemocratici di SD ha partecipato alla cerimonia per la Festa della Repubblica svoltasi a Palermo, in piazza Vittorio Veneto. In particolare, Antonio Matasso, segretario regionale del Sole nascente, ha sottolineato l’impegno nella campagna elettorale per il referendum. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Socialdemocratici a Palermo dedicano la Festa della Repubblica a Nenni e Saragat

Leggi anche I Socialdemocratici celebrano a Palermo il congresso dei Fasci siciliani del 1893 - I socialdemocratici di Sicilia celebrano a Palermo il congresso dei Fasci Siciliani del 1893. Il segretario regionale, Antonio Matasso, ha visitato Palazzo Cefalà per rinnovare la memoria di quell'importante episodio storico, sottolineando l’attualità di quel movimento e il valore della lotta per i diritti sociali e politici nel contesto siciliano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Palermo, Baldini: 'Mi godo la festa ma penso alla A'

Scrive ansa.it: Così l'allenatore del Palermo Silvio Baldini ha raccontato la notte di festa del Palermo e del presidente del club rosanero Dario Mirri dopo la promozione in serie B centrata ieri sera e nei ...

Calcio: Palermo; Baldini, mi godo la festa ma penso alla A

Come scrive ansa.it: Così l'allenatore del Palermo Silvio Baldini ha raccontato la notte di festa del Palermo e del presidente del club rosanero Dario Mirri dopo la promozione in serie B centrata ieri sera e nei ...