Soccorre un uomo coinvolto in una rissa e viene preso a calci e pugni | ferito un operatore del 118

Un operatore del 118 aggredito durante un soccorso: un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza di chi è in prima linea per salvare vite. Questo grave fatto evidenzia una realtà allarmante: l'aumento delle aggressioni ai soccorritori, un fenomeno che va oltre il singolo caso. È tempo di riflettere sull'importanza di proteggere chi dedica la propria vita agli altri. Dobbiamo fare di più per garantire la loro sicurezza!

Un operatore del 118 sarebbe stato aggredito a calci e pugni durante un intervento fatto per soccorrere una persona che sarebbe stata coinvolta in una rissa. Un’aggressione che gli sarebbe costata lesioni guaribili in 15 giorni. L’ennesimo e grave episodio denunciato dal segretario del’Ugl. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Soccorre un uomo coinvolto in una rissa e viene preso a calci e pugni: ferito un operatore del 118

Ne parlano su altre fonti

