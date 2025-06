Smog da ottobre lo stop alle vetture diesel Euro 5 | in Veneto sono 230mila Bottacin | Stiamo proponendo alternative

A partire dal 1° ottobre, il Veneto si prepara a dire addio alle vetture diesel Euro 5 durante la settimana, con un impatto su ben 230mila auto. Una mossa audace contro l'inquinamento, che si inserisce in un trend regionale di sostenibilità. L'assessore Bottacin promette alternative, stimolando un cambiamento verso una mobilità più ecologica. Quanto è pronta la nostra regione ad abbracciare il futuro della mobilità green?

VENEZIA - Sono circa 230mila le vetture diesel Euro 5 in Veneto che dal prossimo 1° ottobre potranno circolare nei Comuni con più di 30mila abitanti soltanto nel fine settimana.

Scrive ilgazzettino.it: VENEZIA - Sono circa 230mila le vetture diesel Euro 5 in Veneto che dal prossimo 1° ottobre potranno circolare nei Comuni con più di 30mila abitanti soltanto nel fine settimana.

money.it scrive: Le auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre non potranno più circolare in tre Regioni in italiane a determinati orari. Vediamo le limitazioni e chi riguardano.

Scrive informazione.it: Il 1° ottobre 2025 terminerà un capitolo e se ne aprirà un altro, soprattutto per chi gira in diesel Euro 5 tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Dalle 8:30 alle 18:30, nei Comuni sopra i ...