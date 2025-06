Slitta a fine anno l' apertura del nuovo tratto della tangenziale

L'attesa per l'apertura del nuovo tratto della tangenziale si allunga: la sicurezza viene prima di tutto. La notizia, che slitta a fine anno, evidenzia un trend crescente nella priorità data alla sicurezza stradale, in risposta agli incidenti sempre più frequenti. Un aspetto interessante? Questa scelta potrebbe ridurre i rischi e migliorare la viabilità nel lungo periodo, rendendo le strade più sicure per tutti. Restate aggiornati!

Le barriere di sicurezza fanno slittare l'apertura del nuovo tratto della tangenziale. Fino a ieri si credeva che l'apertura sarebbe avvenuta entra l'estate, ma Anas oggi ha comunicato ufficialmente che non sarà così. "In corso d’opera - si legge nella nota di Anas - si è reso necessario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Slitta a fine anno l'apertura del nuovo tratto della tangenziale

