Siria la Borsa di Damasco riapre dopo sei mesi di chiusura

La Borsa di Damasco riapre dopo sei mesi di chiusura, segnando una nuova fase per un paese in tumulto. Questa ripresa non è solo un segnale di ripresa economica, ma riflette anche le speranze di stabilità in un contesto geopolitico complesso. Con investitori che tornano a scommettere sul futuro siriano, è interessante osservare come il mercato possa influenzare la ricostruzione e l'unità sociale. La Siria potrebbe riservare sorprese inedite!

La Borsa di Damasco in Siria ha riapreso le contrattazioni oggi, lunedì 2 giugno, dopo una chiusura durata sei mesi. Gli acquisti e le vendite dei titoli erano stati sospesi nei giorni caotici che avevano preceduto la destituzione dell’ex presidente Bashar al-Assad, avvenuta con una fulminea offensiva delle forze ribelli, e riprendono adesso, mentre i nuovi leader del Paese cercano di sostenere un’economia gravemente danneggiata e avviare la ricostruzione dopo quasi 14 anni di guerra civile. Il ministro delle Finanze siriano, Mohammed Yisr Barnieh, presente alla riapertura, ha dichiarato che la ripresa delle contrattazioni è un segnale del fatto che l’economia del Paese sta iniziando a riprendersi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, la Borsa di Damasco riapre dopo sei mesi di chiusura

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Siria, la Borsa di Damasco riapre dopo sei mesi di chiusura

Segnala stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) La Borsa di Damasco in Siria ha riapreso le contrattazioni oggi, lunedì 2 giugno, dopo una chiusura durata sei mesi. Gli acquisti e ...

Siria, riapre la residenza dell'ambasciatore Usa a Damasco: Washington cerca di ricucire i rapporti

msn.com scrive: Washington non ha ancora riaperto formalmente la sua ambasciata in Siria, chiusa nel 2012 dopo che le proteste contro il governo del presidente Bashar al Assad erano state accolte con una brutale repr ...

Damasco, 'revoca delle sanzioni Usa è un passo positivo'

Riporta msn.com: (ANSA-AFP) - DAMASCO, 24 MAG - La Siria ha salutato la revoca formale delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, comunicata dal Dipartimento del Tesoro Usa, come un "passo positivo" che contribuirà al ...