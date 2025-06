Sinners | Incasso Record e Lo Scivolone Internazionale di Warner Bros

"Sinners" conquista il botteghino USA con un incasso record, ma la sua uscita internazionale svela un flop inaspettato per Warner Bros. Questo contrasto mette in luce l'importanza di un marketing mirato e di una narrazione che risuoni con il pubblico globale. In un’era cinematografica sempre più interconnessa, come può un film eccellere in un mercato e deludere in un altro? Scopri perché il futuro della distribuzione è più cruciale che mai!

