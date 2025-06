Sinner un anno da numero 1 e una nuova versione che lascia poco spazio a possibili ribaltoni

Stasera, Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros per un incontro cruciale contro Andrey Rublev: una sfida che potrebbe segnare un altro passo verso la gloria. Con il titolo di numero 1 del mondo appena celebrato, Sinner dimostra di essere una forza inarrestabile nel tennis contemporaneo. La tensione è palpabile, e ogni colpo potrebbe cambiare la storia del torneo. Preparati a vivere emozioni forti sul Philippe-Chatrier!

Stasera Jannik Sinner tornerĂ in campo al Roland Garros per giocarsi il pass per i quarti di finale col russo Andrey Rublev. L’incontro è in programma non prima delle ore 20:15 ed andrĂ in scena al Phillippe-Chatrier. In caso di successo, l’altoatesino sfiderĂ poi il vincente dell’incontro (in corso) tra Jack Draper ed Alex Bublik. Intanto, ha giĂ qualcosa da festeggiare. ovvero il primo anno trascorso in testa alla classifica mondiale. Leggi anche: Sinner agli ottavi del Roland Garros: «Mi sentivo pronto fisicamente e felice, contro Rublev sarĂ difficile» Sinner, un anno da numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner, un anno da numero 1 e una nuova versione che lascia poco spazio a possibili ribaltoni

