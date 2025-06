Sinner travolge Rublev e vola ai quarti a Parigi

AGI - Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della passata edizione, che affronter√† ai quarti Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper. Sinner affronter√† Bublik per la quinta volta in carriera: 3-1 per l'altoatesino gli scontri diretti, ma il kazako ha vinto l'ultimo precedente (Atp 500 Halle 2023). I due si sfideranno per la prima volta sulla terra. "Sono molto felice per questa vittoria. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Sinner travolge Rublev e vola ai quarti a Parigi

