sinner travolge rublev e vola ai quarti a parigi

Jannik Sinner continua a incantare il pubblico del Roland Garros 2025, travolgendo Rublev in un match dominato. Con un punteggio netto di 6-1, 6-3, 6-4, il giovane talento italiano si conferma protagonista di una stagione straordinaria. La sua ascesa fa eco a un trend globale: i nuovi campioni stanno ridefinendo il tennis. Ora, l'attesa cresce per il duello con Bublik, pronto a sorprendere. Chi sarĂ il prossimo re della terra rossa?

AGI - Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della passata edizione, che affronterĂ ai quarti Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper. Sinner affronterĂ Bublik per la quinta volta in carriera: 3-1 per l'altoatesino gli scontri diretti, ma il kazako ha vinto l'ultimo precedente (Atp 500 Halle 2023). I due si sfideranno per la prima volta sulla terra. "Sono molto felice per questa vittoria.