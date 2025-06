Sinner travolge anche Rublev quarti a Parigi contro Bublik

Jannik Sinner continua a incantare il pubblico di Parigi, travolgendo Rublev e guadagnandosi un posto nei quarti di finale del Roland Garros. Con una performance che esalta la sua crescente fama, il numero uno del mondo si prepara a sfidare Bublik, in un match che promette emozioni forti. Mentre il tennis italiano torna a brillare sulla scena mondiale, Sinner rappresenta una nuova era di campioni pronti a lasciare il segno!

Altra prova convincente del numero uno del mondo, che batte il russo in tre set PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner √® un rullo compressore, spazza via anche Andrey Rublev e si guadagna i quarti di finale del Roland Garros dove se la vedr√† con Aleksander Bublik, uscito un po' a sorpresa vincitore dal ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Sinner travolge anche Rublev, quarti a Parigi contro Bublik

Leggi anche Sinner risorge e travolge Paul: il punto che fa impazzire Roma, è finale con Alcaraz - Jannik Sinner risorge dal black out e conquista la sua prima finale agli Internazionali d'Italia di Roma, travolgendo Tommy Paul in un terzo set emozionante.

Cosa riportano altre fonti

Roland Garros, Sinner avanti contro Rublev: 6-1 - Sinner celebra in campo con Rublev un anno da n.1; Sinner travolge Lehecka e raggiunge Rublev agli ottavi; Cobolli-Zverev diretta 2-6, 6-6. Sinner travolge Lehecka in tre set, agli ottavi c'√® Rublev. Dove vederla in tv e streaming; Roland Garros: Sinner-travolge Lehecka 6-0 6-1 6-2 e vola agli ottavi contro Rublev. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sinner travolge Rublev e vola ai quarti a Parigi

Segnala msn.com: AGI - Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio in favore del se ...

Sinner travolge anche Rublev, quarti a Parigi contro Bublik

Si legge su msn.com: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner è un rullo compressore, spazza via anche Andrey Rublev e si guadagna i quarti di finale del Roland Garros dov ...

Roland Garros, Jannik Sinner è ai quarti: battuto Rublev 6-1, 6-3, 6-4

Da tg24.sky.it: Il tennista azzurro numero 1 al mondo ora sfiderà il kazako Bublik al prossimo turno. Nel doppio femminile, Errani e Paolini hanno conquistato i quarti. Eliminati, agli ottavi del doppio maschile, ...