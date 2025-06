Sinner sembra una macchina al Roland Garros la realtà è un’altra | “Non posso mostrare nulla”

Jannik Sinner, con la sua vittoria su Rublev al Roland Garros, sembra invincibile, ma dietro quella facciata calma si nasconde una tempestosa battaglia interiore. Questo contrasto tra apparenza e realtà è un tema ricorrente nello sport, dove la pressione psicologica può influenzare il rendimento. La sua vulnerabilità lo rende ancora più affascinante: chi non ha mai combattuto le proprie tempeste? Scopri di più sulla forza mentale che guida i campioni!

Jannik Sinner, dopo la vittoria su Rublev ha rivelato che, nonostante l’apparenza imperturbabile, dentro di sé vive una vera “tempesta”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Ruud scioccato da Sinner: “Un muro, tirava a più di 150 km/h. Sembra avere due diritti” - Casper Ruud, reduce dalla vittoria a Madrid, si è trovato di fronte a un Jannik Sinner in gran forma nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia.

Corretja: Sinner è una versione migliorata di Agassi e Djokovic; Sinner-Rinderknech al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming; Tennis, Roland Garros, buona la prima per Jannik Sinner che si libera in tre set di Arthur Rinderknech; "Lo stilista è senza dubbio Kyrgios": gli sfottò sull'outfit di Sinner al Roland Garros.

Sinner sembra una macchina al Roland Garros, la realtà è un’altra: “Non posso mostrare nulla”

Sinner è una macchina: Rublev spazzato via, dritto ai quarti del Roland Garros

Sinner liquida anche Rublev al Roland Garros: ai quarti c’è Bublik, lui aveva già capito tutto

