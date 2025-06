Sinner-Rublev tutte le info sulla sfida del Roland Garros | l’orario e dove vederla

Il grande momento è arrivato: Jannik Sinner torna a calcare il campo del Roland Garros per sfidare il russo Andrey Rublev. Non perdere l'appuntamento di stasera, un incontro che promette emozioni forti! Con la vittoria di Musetti che ha acceso gli entusiasmi, Sinner è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Segui il match e sostieni il talento italiano nella sua corsa verso la gloria!

Ci siamo: torna Jannik Sinner in campo al Roland Garros e questa sera affronterà Andrey Rublev: ecco tutte le info utili sull’importante appuntamento. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti contro Rune e l’eliminazione cocente di Jasmine Paolini, quest’oggi sarà la volta di Jannik Sinner. Proprio oggi, un anno fa, il tennista italiano è diventati numero 1 del mondo e ancora è lì. In vetta e con un distacco anche abbastanza netto da Carlos Alcaraz che insegue e che è anche il grande favorito per questo Roland Garros. L’altoatesino arriva agli ottavi di finale dopo aver vinto nettamente contro Jiri Lehecka al turno precedente: basti pensare che il match è durato circa un’ora e mezza e si è concluso con il punteggio di 6-0 6-1 6-2. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando gioca Sinner contro Rublev al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro; Roland Garros, stasera Sinner contro Rublev. Musetti trionfa su Rune 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 - Doppio misto, azzurri ai quarti; Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Rublev, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sinner, a che ora gioca oggi contro Rublev e dove vedere la partita in tv e streaming. In palio i quarti del Roland Garros

Da msn.com: Jannik Sinner torna in campo a Parigi. L'azzurro, dopo aver vinto al debutto contro Rinderknech, ha avuto la meglio anche su Richard Gasquet nel secondo turno e nel terzo match a Parigi ...

Roland Garros, Sinner-Rublev LIVE dalle 20.15: tutte le curiosità sul match

sport.tiscali.it scrive: Jannik Sinner, che oggi ha iniziato la sua 52ma settimana da numero 1 del mondo, affronta negli ottavi del Roland Garros Andrey Rublev. L'azzurro ha vinto 6 dei 9 precedenti confronti diretti. Il ...

Roland Garros, stasera Sinner sfida Rublev negli ottavi. Azzurro celebra un anno da n.1

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros, stasera Sinner sfida Rublev negli ottavi. Azzurro celebra un anno da n.1 ...