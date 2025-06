Sinner-Rublev ottavi di finale del Roland Garros | quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

Il sogno di Jannik Sinner continua! Questa sera, il giovane talento italiano sfida Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros, un match che promette emozioni forti. Con la tensione che cresce e il pubblico che trema per ogni colpo, l'incontro rappresenta non solo una battaglia sul campo, ma anche il simbolo della nuova generazione tennistica pronta a scrivere la storia. Non perderti l'azione: segui la diretta in tv e streaming!

Jannik Sinner va a caccia dei quarti di finale del Roland Garros. Il numero uno al mondo, dopo aver domato Jiri Lehecka, ora si gioca l’accesso tra i migliori otto dello Slam parigino contro Andrey Rublev, testa di serie 17 del tabellone e “fresco” di bye al terzo turno per il k.o. di Arthur Fils. Quello in programma sul Philppe Chatrier sarà il decimo confronto tra i due tennisti: finora Sinner ha vinto 6 sfide, mentre al russo ne sono andate tre. L’ultima volta al Roland Garros, prima della sfida di oggi, 2 giugno, è datata 2022: passò Rublev grazie al ritiro di Sinner al terzo set. Sinner-Rublev, orario del match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Rublev, ottavi di finale del Roland Garros: quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

Aggiornamenti pubblicati da altri media

