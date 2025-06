Sinner-Rublev oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, Jannik Sinner affronta Andrey Rublev nei quarti di finale del Roland Garros 2025, un incontro atteso che promette emozioni forti. La sessione serale sul leggendario Court Philippe Chatrier offre un'atmosfera unica, perfetta per rivivere la tensione di grandi match passati. Sinner dovrà non solo puntare alla vittoria, ma anche gestire i ricordi e la pressione. Non perdere l’opportunità di seguire questo duello avvincente in diretta!

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner dovrà trovare i quarti di finale del Roland Garros nella sessione serale del Court Philippe Chatrier. L'anno scorso al di là della rete c'era Corentin Moutet, quest'anno Andrey Rublev. Con il russo, ovviamente, non c'è più il fattore legato al pubblico avverso. C'è, però, anche una serie di ricordi. Molti positivi, uno che però non fa sorridere e si lega al 2022, quando, negli ottavi, si passò da un Sinner spaziale ai guai fisici da ritiro, quell'anno una costante complessa da gestire per l'attuale numero 1 del mondo. Rublev è sceso in classifica rispetto ad alcune delle sue migliori fasi della carriera, ma a Parigi ha usufruito di tre giorni di riposo, e non uno, per il forfait del francese Arthur Fils dagli ottavi.

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

