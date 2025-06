Sinner-Rublev le pagelle | Jannik bionico la difesa di ferro 9 e i colpi infallibili 9 Il russo troppo frettoloso 5

Jannik Sinner si conquista i quarti di finale del Roland Garros con una prestazione da urlo! Con un 9 in difesa e colpi infallibili, l'azzurro dimostra di essere pronto per grandi traguardi. Al contrario, Rublev appare troppo frettoloso, chiudendo con un deludente 5. In un torneo dove la calma è fondamentale, Sinner si distingue come il tennis che tutti vogliono vedere: audace, strategico e vincente. Chi fermerà il “bionico” Sinner?

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros. Il numero uno del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev negli ottavi dello Slam francese. Per l'azzurro, match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Rublev, le pagelle: Jannik bionico, la difesa di ferro (9) e i colpi infallibili (9). Il russo troppo frettoloso (5)

Leggi anche Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

