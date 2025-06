Sinner-Rublev al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, Jannik Sinner affronta Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros, un incontro che promette scintille. Dopo una vittoria schiacciante contro Jiri Lehecka, Sinner sta dimostrando di essere in forma smagliante. Questo match non è solo una sfida di tennis, ma rappresenta il crescente dominio italiano nel circuito ATP. Non perdere l’occasione di vedere in azione il futuro del tennis: tutti incollati allo schermo!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros e oggi, lunedì 2 giugno, affronta Andrey Rublev negli ottavi di finale dello Slam francese. Il numero 1 del ranking Atp arriva alla sfida dopo il match dominato contro Jiri Lehecka (6-0 6-1 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco), mentre il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Rublev al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv

