Sinner ridacchia su Papa Leone | “Con lui in campo non penso che il risultato sarebbe lo stesso”

Jannik Sinner ha parlato dell'incontro con Papa Leone XIV: "È stato qualcosa che resterà per sempre con me". Il numero uno al mondo ha fatto capire che qualora ci fosse stato il Papa in campo al posto di Lehecka, le cose sarebbero andate in maniera appena diversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

