Sinner può guadagnare punti su Alcaraz anche senza vincere il Roland Garros Discorso diverso nella Race

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si sfidano nei quarti di finale del Roland Garros 2025, ma il colpo di scena è che Sinner può guadagnare terreno nel ranking anche senza conquistare il titolo. Questo scenario evidenzia l'importanza della costanza nella performance, un tema chiave nel tennis moderno, dove ogni punto conta. Riuscirà l’azzurro a rimanere competitivo nella corsa alla vetta? La tensione è palpabile!

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev: i primi tre del ranking e della race ATP (in quest'ultimo caso con l'iberico davanti all'azzurro) sono tutti approdati ai quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis. Lo scorso anno l'italiano si fermò in semifinale, il teutonico arrivò in finale, mentre l'iberico vinse il torneo. Nel ranking ATP Sinner, che aveva 1530 punti su Alcaraz e 3095 su Zverev nell'ultimo aggiornamento, in virtù di quanto sopra descritto, è ripartito a Parigi con 2730 punti sullo spagnolo e 3595 sul tedesco. Sinner, dunque, potrebbe allungare sugli inseguitori anche senza vincere il torneo.

