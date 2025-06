Sinner | Nuova posizione per risposta? Ecco perché

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia al Roland Garros 2025, conquistando i quarti di finale con una vittoria convincente su Andrey Rublev. Il giovane talento italiano ha dimostrato non solo abilità, ma anche una sorprendente maturità in campo. In un'era in cui il tennis è dominato da giovani promesse, Sinner si distingue come un vero leader. Riuscirà a portare l'Italia verso nuove vette? La tensione cresce!

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev negli ottavi dello Slam francese e dopo il match ha commentato così il suo momento: "Sono molto contento, conosco bene Rublev e ci siamo affrontati tante volte. Negli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner: “Nuova posizione per risposta? Ecco perché”

Leggi anche La nuova crema usata da Sinner in allenamento, strofina i polsi e poi la annusa: a cosa serve - Sinner, in vista del Roland Garros, ha applicato un unguento sui polsi durante l'allenamento, seguendo i consigli del suo team.

Se ne parla anche su altri siti

Sinner cambia la risposta al servizio per conquistare il Roland Garros; Sinner cambia la risposta al servizio per conquistare il Roland Garros; Sinner, felice e prudente: “Soddisfatto, ma devo rimanere concentrato. Le cose possono cambiare rapidamente”; Sinner spettacolare al Roland Garros: “Mi sentivo alla grande”. E ora Rublev nel mirino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sinner: "Nuova posizione per risposta? Ecco perché"

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev negli ottavi dello Slam francese e dopo il match ha co ...

Jannik Sinner guarda avanti: “Cerco sempre di migliorare”. E spiega la nuova posizione in risposta

Si legge su oasport.it: Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l'azzurro regola in tre set ...

Sinner cambia la risposta al servizio per conquistare il Roland Garros: la strategia

msn.com scrive: Jannik Sinner domina Lehecka con una nuova risposta al servizio: tre set perfetti e ora sfida Rublev negli ottavi del Roland Garros. Nel tennis, l’evoluzione non sempre è evidente soprattutto nel nume ...