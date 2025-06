Sinner liquida anche Rublev al Roland Garros | ai quarti c’è Bublik lui aveva già capito tutto

Jannik Sinner continua a stupire al Roland Garros, superando Andrey Rublev e guadagnandosi un posto nei quarti di finale contro Alexander Bublik. Un incontro atteso, dato che Bublik aveva già scorto il talento “non umano” di Sinner nel 2021. Questo scontro non è solo un match, ma un vero e proprio duello tra generazioni, simbolo dell'evoluzione del tennis italiano verso l'elite mondiale. La storia si scrive punto dopo punto!

Jannik Sinner ha battuto anche Andrey Rublev al Roland Garros e si è qualificato per i quarti di finale, dove affronterà Alexander Bublik. Proprio Bublik, già nel 2021, aveva intuito il grande potenziale di Sinner, definendolo “non umano” dopo una loro sfida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner gigantesco, "liquida" la pratica Ruud in due set e vola in semifinale. Norvegese annichilito - Jannik Sinner sfodera una prestazione memorabile e supera Casper Ruud con un nettissimo 6-0, 6-1, accedendo così alle semifinali degli Internazionali d'Italia 2025.

