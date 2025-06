Sinner implacabile | demolisce Rublev in tre set e raggiunge i quarti contro la sorpresa Bublik

Jannik Sinner continua a incantare il pubblico, demolendo Rublev in un match da urlo: 6-1, 6-3, 6-4. È l’emblema della nuova generazione tennistica, che sfida i giganti del passato. Ora, la sua attenzione si sposta su Bublik, la vera sorpresa del torneo. Mercoledì, in gioco non c'è solo la semifinale, ma anche la possibilità di scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano. Pronti a sognare?

Jannik non lascia scampo al russo e passa 6-1 6-3 6-4. Mercoledì a caccia della semifinale contro il kazako che ha eliminato Draper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner implacabile: demolisce Rublev in tre set e raggiunge i quarti contro la sorpresa Bublik

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros, Sinner implacabile: Lehecka battuto in tre set. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros Atp: tutte

Scrive gazzetta.it: Jannik non lascia scampo al russo e passa 6-1 6-3 6-4. Mercoledì a caccia della semifinale contro il kazako che ha eliminato Draper ...

Sinner show al Roland Garros: il…"

Segnala informazione.it: Al Roland Garros 2025 il numero 1 del mondo ha battuto al primo turno Rinderknech (6-4 6-3 7-5) e al secondo Gasquet (6-3 6-0 6-4). Al… Leggi ...

Contro un Sinner così non si gioca! Asfaltato Lehecka 6-0 6-1 6-2, agli ottavi c'è Rublev

Segnala informazione.it: Sinner protagonista sul Lenglen contro Jiri Lehecka, n. 34 al mondo: in palio c'è un posto agli ottavi. Il match è in programma dopo Andreeva-Putintseva, da seguire in… Leggi ...