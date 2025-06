Sinner il Napoli i ciclisti del Giro Papa Leone XIV e lo sport un legame profondo

Il legame tra sport e valori è più forte che mai, e Papa Leone XIV lo sottolinea incontrando i protagonisti del Giro d'Italia e appassionati come Jannik Sinner. In un’epoca in cui il ciclismo sta vivendo una nuova rinascita, il Pontefice invita a riflettere sul potere dello sport nel promuovere ideali di unità e solidarietà. Un messaggio che va oltre l'atletica, ispirando le nuove generazioni a perseguire la passione con impegno e integrità.

Il Pontefice in questi giorni ha incontrato anche vari protagonisti del mondo sportivo. Il messaggio è chiaro: lo sport quale veicolo di valori e ideali.

Leggi anche Parma-Napoli, ci vuole la freddezza di Sinner - Parma Napoli si avvicina senza paura, con la freddezza di Sinner. Conte, alla vigilia di una partita storica che potrebbe regalargli il sesto scudetto tra Serie A e Premier, non lascia trasparire preoccupazioni.

Leone XIV e lo sport, da Sinner al Giro d'Italia e ai ciclisti dice: «siete dei modelli, curate sempre corpo, mente, cuore e spirito»

ilmessaggero.it scrive: Era dai tempi di Papa Wojtyla provetto sciatore, nuotatore e trekker - che in Vaticano non si vedeva un Successore di Pietro tanto appassionato di sport come Leone XIV, a sua volta discreto tennista,.

Lo riporta msn.com: Prima l'udienza al super campione di tennis Sinner, poi l'incontro con gli atleti del Napoli e ora, Papa Leone XIV apre le porte del Vaticano per i ciclisti del Giro ...

Ciclismo, Giro d'Italia, Yates: "Esperienza incredibile, sono onorato e orgoglioso"

Secondo msn.com: "Il Giro d'Italia è una corsa che ho sempre amato. Ieri ho potuto capire cosa voglia dire questa maglia rosa per la gente e la sua importanza anche a livello simbolico. Non mi aspettavo di vivere un'e ...