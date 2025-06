sinner è arrivato agli ottavi di finale del roland garros e oggi incontra rublev

Jannik Sinner si prepara a sfidare Andrey Rublev agli ottavi del Roland Garros, un incontro che promette emozioni forti. Il giovane talento italiano ha mostrato una forma straordinaria, superando avversari di tutto rispetto. Questo è il momento in cui i sogni diventano realtà nel tennis, e Sinner sta scrivendo la sua storia. Sarà un match da seguire con il fiato sospeso: chi avrà la meglio nella lotta per la gloria?

Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Roland Garros. Ci è arrivato superando senza grosse difficoltà Arthur Rinderknech, Richard Gasquet e Jiri Lehecka. Lunedì 2 giugno incontra Andrey Rublev. Il russo numero 15 al mondo non è un avversario da sottovalutare: aggressivo nel gioco, con un dritto molto solido, è considerato tra i migliori del circuito per potenza e velocità. I precendenti con Sinner parlano di un 6-3 a favore dell'italiano, ma la partita è tutta da giocare