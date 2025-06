Sinner con chi è stato avvistato sul campo prima del match

Il tennista azzurro numero uno al mondo Jannik Sinner vuole battere a tutti i costi il russo Andrey Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver dominato con facilità su Jiri Lehecka (6-0, 6-1, 6-2). Ora, dunque, è in cerca dei quarti di finale. Prima di scendere in campo - il match è in programma questa sera alle 20.15 - si allena con Jacopo Vasamì, abruzzese di nascita e romano d’adozione, mancino classe 2007, fresco vincitore del Bonfiglio Under 18. È considerato la nuova stella del tennis italiano. Proprio con lui, come si legge sul Corriere della Sera, è stato avvistato sul campo prima del match. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, con chi è stato avvistato sul campo prima del match

