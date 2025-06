Sinner chapeau! Domina Rublev senza fatica sulla terra rossa di Parigi e vola ai quarti

Jannik Sinner continua a stupire il mondo del tennis! Dopo una vittoria schiacciante contro Lehecka, ha domato Rublev con un gioco magistrale, dimostrando che la sua crescita è inarrestabile. Mentre i riflettori sono puntati su Parigi, il giovane talento italiano si inserisce tra i favoriti per il titolo. Questo è un momento cruciale per il tennis, dove nuove generazioni sfidano i veterani, promettendo emozioni e sorprese. Chi fermerà Sinner?

Jannik Sinner è entrato in campo, dopo la roboante vittoria contro il ceco Lehecka a cui il nostro numero uno ha lasciato solo 3 game, per affrontare un avversario di caratura certamente superiore come Andrey Rublev. Ex top 5, il russo non è nel momento migliore della carriera ma resta un avversario solido che sulla terra rossa di Parigi sa come difendersi. Inizia la partita e c'è subito un brivido per l'italiano, che si trova 15-40 dopo una partenza sparata del russo che azzecca tre dritti vincenti di fila. Jannik non si scompone, recupera e chiude il game con un ace. Per tutto il resto del parziale, questo resta l'unico brivido per il nostro campione, che inizia a martellare da par suo e schiaccia l'avversario costringendolo a continue rincorse.